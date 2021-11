Da Redação

Os moradores de Jandaia do Sul podem esperar um final de ano muito agitado na cidade. Em evento realizado na noite de quarta-feira (10), no Auditório Municipal da Praça do Café, cerca de 250 pessoas, entre empresários, autoridades e convidados, prestigiaram o lançamento do “Natal Luz”, onde foram apresentados pelo prefeito Lauro Junior uma série de eventos que acontecerão no município entre os dias 27 de novembro e 23 de dezembro.

A programação começa com acendimento das luzes de natal, espetáculo circense e a chegada no Papai Noel. Do dia 5 ao 19, muitos eventos acontecem, como eventos natalinos, shows e apresentações de artistas locais, desfiles, e finaliza em 23 de dezembro com o Trenzinho do Papai Noel, todos os dias a partir das 19 horas. Até artistas conhecidos nacionalmente, como a dupla Thaeme e Thiago, no dia 11 de dezembro, estarão presentes nessa grande comemoração.

Além do “Natal Luz”, também foi anunciado pela Associação Comercial e Empresarial de Jandaia do SUL (ACEJAN) a campanha “Natal dos Sonhos”. Um Fiat Mobi, 0 Km, um vale compras de mil reais e dois vales compras de R$500 serão sorteados para clientes que adquirirem produtos em uma das 69 empresas participantes da campanha. O sorteio acontece em 8 de janeiro de 2022.

Assista à entrevista com o prefeito Lauro Junior:

Jandaia do Sul anuncia programação especial para fim de ano - Vídeo por: tnonline

Confira a programação no Natal Luz:

27/11 – Sábado: Às 20 horas na Praça do Café, abertura oficial e acendimento das luzes de Natal: Show da cantora Keidma Juliana (Rolândia). Apresentação do presépio vivo da 'Oficina Dançarte' e Cia Artes Colo de Deus (Jandaia do Sul). Show de Natal da empresa Tangará (Londrina) e chegada mágica do Papai Noel.

28/11 – Domingo: Às 20 horas na Praça da Igreja da Matriz São João Batista: Apresentação do presépio vivo da Oficina Dançarte e Cia Artes Colo de Deus (Jandaia do Sul).

05/12 – Domingo: Às 19 horas em frente ao Auditório Municipal: Show especial de Natal.

06/12 – Segunda-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Desfile e apresentação do presépio vivo da Oficina Dançarte (Jandaia do Sul) e show de artistas locais (Gospel).

07/12 – Terça-feira: Às 20 horas na Avenida Getúlio Vargas: Desfile da empresa Tamires Maia (Maringá).

08/12 – Quarta-feira: Às 20 horas na Prefeitura Municipal: Cantata da Oficina Musicarte e canto coral e violão de Jandaia do Sul.

09/12 – Quinta-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Desfile e apresentação da Orquestra Sonory assessoria musical de Apucarana.

10/12 – Sexta-feita: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Apresentação da peça “O nascimento do Rei dos Reis” da Oficina Dançarte e Florart de Jandaia do Sul.

De 10 à 12 de dezembro – Às 21 horas na Praça do Café. Haverá praça de alimentação com feira temática e shows artísticos locais e nacionais.

Dia 10 – Show gospel com Davi Silva

Dia 11 – Show com Thaeme e Thiago

Dia 12 – Show com Marcos Paulo e Marcelo.

13/12 – Segunda-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Apresentação da Orquestra Arte e Vida de Arapongas

14/12 – Terça-feira: Às 20 horas: Desfile da empresa Tamires Maia de Maringá.

5/12 – Quarta-feira: Às 20 horas na prefeitura: Cantata oficina Musicarte Canto Coral e Violão de Jandaia do Sul.

16/12 – Quinta-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Desfile e apresentação do Presépio vivo da Oficina Dançarte de Jandaia do Sul e show de artistas locais (gospel).

17/12 – Sexta-feira: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Apresentação da pela “O nascimento do Rei dos Reis” da oficina Dançarte e Florart de Jandaia do Sul.

18/12 – Sábado: Às 20 horas no palco do estacionamento da Avenida Getúlio Vargas: Shows dos artistas locais e show da Banda Colo de Deus de Jandaia do Sul.

19/12 – Domingo: Às 20 horas na Capela do Distrito de São José: Desfile e apresentação do presépio vivo da Oficina Dançarte e Cia Artes Colo de Deus de Jandaia do Sul.

De 29 de novembro a 23 de dezembro, haverá todos os dias, às 19 horas, trenzinho do Papai Noel com saída da Praça do Café.