Jandaia do Sul adota tarifa zero e anuncia passe livre no transporte coletivo

A Prefeitura de Jandaia do Sul (PR) inicia nesta quinta-feira (11) a operação do transporte coletivo urbano gratuito. Com a medida, o município se torna o quarto da região a oferecer o serviço sem cobrança de tarifa, ampliando o acesso da população aos bairros, ao comércio e aos serviços públicos. O transporte funcionará de segunda a sábado, em horários definidos pela administração municipal.

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A novidade atende a uma demanda histórica da população, que aguardava pelo benefício há pelo menos 15 anos. Nesta fase inicial, o sistema tem a expectativa de alcançar cerca de dois mil usuários por mês e contará com duas linhas estratégicas.

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A Rota 1 atenderá o Distrito São José, enquanto a Rota 2 fará a integração entre os bairros, incluindo conexão com o Parque Industrial Domingos Massa. Ambas terão os percursos distribuídos nos períodos da manhã, tarde e noite. A viagem inaugural ocorreu nesta terça-feira (09), levando trabalhadores ao Distrito São José, em um ato que reuniu o prefeito Ditão Pupio (MDB), o vice-prefeito e alguns vereadores.

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Segundo a administração municipal, o sistema será totalmente mantido com recursos próprios e poderá ser ampliado de forma gradual, com a criação de novos trajetos e ajustes nos horários de acordo com a adesão e as necessidades dos usuários. Os moradores já podem consultar os itinerários detalhados por meio do site oficial da Prefeitura e também nas redes sociais do município.





Circular de Faxinal - Foto: Divulgação Circular de Faxinal - Foto: Divulgação

A operação conta com dois ônibus novos adquiridos por R$ 1,37 milhão, valor viabilizado por meio de um convênio com o Governo do Paraná, por meio do programa Paranacidade e da Casa Civil. Os veículos, do modelo Volare Attack 9, têm equipamentos de ar-condicionado, carregadores USB e itens de acessibilidade e segurança. O prefeito Ditão Pupio ressaltou que a entrega cumpre uma promessa de campanha. "Conquistamos os ônibus no Paranacidade através da Casa Civil por intermédio do Lúcio Tasso e João Carlos Ortega, que foram fundamentais no processo. Estes ônibus começarão a circular pela cidade e irão beneficiar nossa população, principalmente os trabalhadores que precisam se deslocar todos os dias para o parque industrial e outras partes da cidade. Fizemos duas rotas para começar a operação, mas a ideia é aumentar em breve", comentou.



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Mauá da Serra

Mauá da Serra é outro exemplo no Vale do Ivaí que adotou o modelo de tarifa zero nas linhas de ônibus. Essa mudança ocorreu após o Ministério Público recomendar a proibição das “caronas” nos veículos de transporte escolar. Atualmente, são sete horários, de segunda a domingo, distribuídos entre às 05h30 e às 23h. Desse total, quatro linhas foram implementadas após o pedágio eletrônico na BR-376, que corta o município, começar a operar no início de junho. “Como há muitos postos de combustíveis e restaurantes próximos à Serra do Cadeado, que foram afetados pelo pedágio, nós adicionamos essas linhas para ajudar na questão do emprego, aqueles que precisam se deslocar nesse trecho. Elas funcionam especificamente nos horários de abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais que existem naquela região”, explicou o prefeito Givanildo Lopes (União).

Ainda segundo o prefeito, são dois ônibus que percorrem tanto a cidade quanto a área rural de Mauá da Serra. “Os bairros costumam ser longe e não é todo mundo que tem carro para se locomover. Então, fizemos isso para unir as regiões, para ajudar nos empregos, para as pessoas poderem subir nos mercados e nos postos de saúde”, acrescentou. Ele também deu o exemplo do bairro Rio Preto, que está localizado a mais de 10 km do centro da cidade, e que, desde o ano passado, conta com este serviço.

O transporte coletivo urbano gratuito para a população custa cerca de R$ 200 mil aos cofres públicos da Prefeitura. Com as novas linhas, a estimativa é que este número suba para R$ 300 mil, aproximadamente.

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Faxinal

Em Faxinal, o passe livre foi adotado ainda em 2001. Hoje, são feitos três percursos, um que abrange os bairros da Vila Nova e Vila Velha, outro que percorre o centro, Jardim Nossa Senhora de Fátima até o Jardim JK e o terceiro que passa por Faxinalzinho e Vila Rural. Além disso, os horários foram pensados conforme a abertura e fechamento do comércio e são distribuídos ao longo do dia.

De acordo com Édi Willian Moreira dos Santos, diretor-geral de Governo, o transporte coletivo, que funciona de segunda a sexta-feira, é custeado exclusivamente com recursos da administração municipal e beneficia, diariamente, quase 500 pessoas. “Isso proporciona uma qualidade de vida maior para aqueles que precisam atravessar a cidade para chegar em suas casas. Hoje, o trabalhador consegue ir para casa, preparar o almoço, almoçar e voltar para o serviço, coisa que não existia antes pelo fato da distância ser muito grande”, disse. A previsão é que o serviço ganhe um dia a mais, no sábado de manhã, até o fim do ano.

Ivaiporã



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Já Ivaiporã oferece este serviço desde 2002. O modelo de tarifa zero funciona de segunda a sábado, em vários horários durante o dia. São 11 ônibus, que atendem toda a população, inclusive os distritos de Alto Porã, Jacutinga e Santa Bárbara. “Hoje, nós temos um sistema completo, que cobre todos os bairros e vilas de Ivaiporã. Ele oferece segurança, comodidade e acessibilidade, com wi-fi gratuito. É o que eu falo, não adianta só ter o produto, ele tem que ter qualidade, dar regularidade. É um dos serviços que mais funciona”, afirmou o prefeito Luiz Carlos Gil (PSD). Além disso, o Terminal Urbano, bem como o Rodoviário, passou por uma ampla revitalização no ano passado, que incluiu também as áreas do entorno.