Jandaia do Sul abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia e negócios
Capacitações em parceria com o Senac oferecem formação em inteligência artificial, marketing digital e design
A Prefeitura de Jandaia do Sul está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia, inteligência artificial, marketing digital e design. Promovida pelo Departamento de Indústria e Comércio em parceria com o Senac, a Sala do Empreendedor e o programa Inova Jandaia, a iniciativa busca capacitar jovens, empreendedores e trabalhadores para o mercado de trabalho e incentivar o desenvolvimento de novas competências na região.
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Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na Agência do Trabalhador, localizada na Rua Senador Souza Naves, nº 775, no Centro da cidade. As oportunidades contam com cargas horárias que variam de 15 a 30 horas e oferecem turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. Para obter mais informações sobre o processo de seleção, a organização disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo telefone (43) 3432-4277.
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Cursos disponíveis
Modelagem e Impressão 3D
Realizado de 12 a 21 de agosto
Das 14h às 18h, com carga horária de 30 horas.
Exige idade mínima de 14 anos e Ensino Fundamental completo.
Aplicação de Inteligência Artificial para Negócios (Turma Noturna)
Realizado de 17 a 21 de agosto
Das 19h às 22h, com carga horária de 15 horas.
Exige idade mínima de 16 anos e 5º ano do Ensino Fundamental completo.
Instagram para Negócios
Realizado de 20 a 28 de agosto
das 8h às 12h, com carga horária de 20 horas
Exige idade mínima de 14 anos e Ensino Fundamental completo.
Aplicação de Inteligência Artificial para Negócios (Turma Vespertina)
Realizado de 24 a 28 de agosto
Das 14h às 17h, com carga horária de 15 horas
Exige idade mínima de 16 anos e 5º ano do Ensino Fundamental completo.
Ferramenta Colaborativa Canva
Realizado de 24 a 28 de agosto
Das 19h às 22h, com carga horária de 15 horas
Exige idade mínima de 14 anos e 5º ano do Ensino Fundamental completo.