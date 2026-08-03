Jandaia do Sul abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia e negócios

A Prefeitura de Jandaia do Sul está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de tecnologia, inteligência artificial, marketing digital e design. Promovida pelo Departamento de Indústria e Comércio em parceria com o Senac, a Sala do Empreendedor e o programa Inova Jandaia, a iniciativa busca capacitar jovens, empreendedores e trabalhadores para o mercado de trabalho e incentivar o desenvolvimento de novas competências na região.

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Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na Agência do Trabalhador, localizada na Rua Senador Souza Naves, nº 775, no Centro da cidade. As oportunidades contam com cargas horárias que variam de 15 a 30 horas e oferecem turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. Para obter mais informações sobre o processo de seleção, a organização disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo telefone (43) 3432-4277.

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Cursos disponíveis

Modelagem e Impressão 3D

Realizado de 12 a 21 de agosto

Das 14h às 18h, com carga horária de 30 horas.

Exige idade mínima de 14 anos e Ensino Fundamental completo.

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Aplicação de Inteligência Artificial para Negócios (Turma Noturna)

Realizado de 17 a 21 de agosto

Das 19h às 22h, com carga horária de 15 horas.

Exige idade mínima de 16 anos e 5º ano do Ensino Fundamental completo.

Instagram para Negócios

Realizado de 20 a 28 de agosto

das 8h às 12h, com carga horária de 20 horas

Exige idade mínima de 14 anos e Ensino Fundamental completo.

Aplicação de Inteligência Artificial para Negócios (Turma Vespertina)

Realizado de 24 a 28 de agosto

Das 14h às 17h, com carga horária de 15 horas

Exige idade mínima de 16 anos e 5º ano do Ensino Fundamental completo.

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Ferramenta Colaborativa Canva

Realizado de 24 a 28 de agosto

Das 19h às 22h, com carga horária de 15 horas

Exige idade mínima de 14 anos e 5º ano do Ensino Fundamental completo.