Jandaia do Sul abre inscrições para concurso da prefeitura

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento Pessoal lançou um edital com as informações do Concurso Público para preenchimento do quadro de servidores da Prefeitura Municipal. O grau de escolaridade para as vagas do pleito são para nível fundamental e médio.

Os cargos disponíveis são de Coveiro (uma vaga, mais cadastros reservas), Motorista de Transporte Escolar (uma vaga, mais cadastros reservas) e Monitor da Educação (21 vagas, mais cadastros reservas).

O valor das inscrições é de R$ 50,00 para Coveiro e Motorista de Transporte Escolar e R$ 70,00 para Monitor da Educação, as provas serão no dia 10 de dezembro e maiores informações através do Edital no site da Prefeitura.



As inscrições poderão ser feitas somente via internet no endereço eletrônico https://fadct.selecao.net.br no período entre as 9h do dia 24 de outubro de 2023 e 23h59 do dia 20 de novembro.

