Jandaia combate a pandemia e abre canais de comunicação

Continua após publicidade

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (PSL), juntamente com seu vice Dionísio Costa Alves (PODE), popular Fifa, apresentou à comunidade, nesta semana, um resumo das principais ações da administração municipal nesses primeiros três meses de mandato. Segundo o prefeito, embora seja um começo sufocado pela pandemia da Covid-19, a ações seguem embasadas no seu Plano de Governo, que visa uma condução participativa da comunidade, alinhada às necessidades do município.

Lauro Junior assegura que, neste momento, diante do atual cenário pandêmico, é evidente que as questões de saúde têm sido tratadas com especial cuidado pela Prefeitura que, constantemente, busca alternativas para amenizar os impactos do coronavírus na população.

Sendo assim, os atendimentos de pacientes com Covid-19 receberam um olhar diferenciado já nos primeiros dias de mandato. Como uma medida necessária e urgente frente à pandemia, no dia 15 de janeiro foi inaugurado o Centro de Tratamento da Covid-19 (CTC). O local conta com médicos e equipe completa e atendimento 24 horas.

No dia 8 de março, a Prefeitura inaugurou o Hospital de Campanha, junto ao CTC, com dez leitos de enfermaria que são atendidos por quatro médicos, seis enfermeiros e seis técnicos de enfermagem. A unidade, montada em menos de uma semana, trata pacientes com sintomas respiratórios de baixa complexidade até o remanejamento a uma unidade de referência hospitalar com leitos de UTI, se necessário. Os leitos dão estrutura de suporte de oxigênio, monitores de frequência cardíaca e a saturação.

“O paciente é cuidado e devidamente medicado pela equipe de profissionais que observa frequentemente seu quadro e, se num determinado momento entender que houve recaída, inicia a busca por uma vaga nos hospitais de referência em Apucarana ou Arapongas”, comenta Lauro Junior.

Para ampliar o tratamento de pacientes com Covid-19, em parceria com o Governo do Estado e com o Hospital Nossa Senhora de Fátima, o município também viabilizou a abertura de 25 novos leitos para aqueles que não necessitam de UTI. O atendimento é oferecido para os moradores de Jandaia e de outras cidades. “O desafio está sendo muito grande na saúde pública, mas estamos a todo momento buscando alternativas para tentar amenizar situação dos pacientes, com foco no nosso objetivo, que é salvar vidas”, afirma o prefeito.

Apesar da pandemia, a gestão atual também vem desenvolvendo ações nas áreas de geração de emprego e renda, educação, meio ambiente e infraestrutura e mobilidade urbana, inclusive com a possibilidade de implantação do transporte coletivo gratuito até final deste ano.

Gestão com equipe técnica e participativa

O prefeito Lauro Junior faz questão de frisar que a primeira grande mudança promovida por sua gestão está relacionada à nomeação dos diretores dos 15 departamentos. “O que fizemos foi montar uma equipe técnica em cada setor, motivada a resolver problemas e fazer o melhor por Jandaia do Sul”, assegura.

Para cada departamento foi escolhido um diretor com conhecimento técnico e experiência na área. Este critério de escolha visa implantar uma gestão focada em resultados, na qual cada departamento deve ter clareza das metas a serem alcançadas e apresentar relatórios periódicos do desempenho das tarefas propostas.

Outro destaque da gestão atual foi a abertura de canais que dão voz aos jandaienses por meio do programa “Queremos Te Ouvir”. Por este projeto está sendo disponibilizada, por exemplo, a Ouvidoria Geral, seja por telefone, WhatsApp, E-mail ou formulário impresso. Também foi desenvolvido um aplicativo por meio do APP onde o jandaiense poderá verificar seu IPTU, tirar certidões e alvarás, solicitar e sugerir melhorias nos bairros, entre outras facilidades.

Além disso, Lauro Junior fará LIVEs trimestrais e reuniões periódicas nas associações de bairros e o projeto “Prefeitura de Portas Abertas”, ambos após a pandemia.

“Nossa intenção é ouvir as pessoas de todos os setores e classes sociais, afinal nada mais justo do que a própria população trazer o problema para a Prefeitura e também ter a possibilidade de apresentar sugestões. Claro que não resolveremos tudo, mas faremos o possível para isso, com a participação da comunidade”, afirma o prefeito.

O prefeito falou sobre a vacinação. Assista: