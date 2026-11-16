Jaguatirica é resgatada após ser encontrada em empresa de Faxinal

Felino chamou a atenção na manhã desta segunda-feira (16); Guarda Patrimonial acompanhou a situação até a chegada do resgate especializado

Uma jaguatirica mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira (16) após ser encontrada nas dependências da empresa Adram, em Faxinal. A presença do animal silvestre acionou a Guarda Patrimonial, que acompanhou a situação, e a Polícia Militar Ambiental, responsável pelo manejo seguro do felino.

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Segundo o Chefe da Defesa Civil e vereador, Paulinho Portela, o acionamento das equipes especializadas foi imediato. A jaguatirica, um felino nativo do Brasil de hábitos noturnos, costuma evitar humanos, mas pode agir de forma defensiva em ambientes fechados se sentir-se ameaçada. As circunstâncias de como o animal ingressou na empresa e o desfecho do resgate ainda não foram divulgados.



