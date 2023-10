J. Alegre sedia a primeira etapa do Festival Paralímpico das Regionais

Jardim Alegre realizou a primeira etapa do Festival Paralímpico das Regionais na quarta-feira (11). O evento contou com oficinas de corrida de cadeiras de rodas, bocha adaptada, tênis de mesa adaptado, golfe-7 e atletismo. O Complexo Esportivo Alcídio Beltrame sediou o evento.

continua após publicidade

Luiz Carlos Pereira, secretário municipal de esporte, destacou que o projeto piloto foi lançado pelo Governo do Estado por meio de Valdir Bento de Carvalho, chefe do Escritório Regional de Esportes de Ivaiporã (Regional 12).

- LEIA MAIS: Homem é preso por abusar de filha com deficiência intelectual

continua após publicidade

“A ideia é proporcionar uma experiência dos esportes paralímpicos. Por isso, todas as cidades trouxeram atletas paralímpicos para conhecerem, fazerem experiências e vivenciarem cada modalidade. De acordo com a aceitação, esse esporte se tornará uma modalidade de competição nos jogos oficiais do Estado do Estado do Paraná”, explicou o secretário. Participaram do evento as 12 regionais de esporte do estado.

O projeto Festival Paralímpico das Regionais será realizado em cinco etapas no total. A próxima será em Ponta Grossa, seguida por Campo Mourão. As outras etapas ainda estão sendo definidas. Pereira disse ainda que após a conclusão do projeto, serão elaborados relatórios “que serão encaminhados à Secretaria de Estado do Esporte para análise, para se tornar mais um evento competitivo no calendário de 2024”.

O prefeito José Roberto Furlan agradeceu ao Governo do Estado, em especial ao governador Ratinho Junior e ao secretário de Estado do Esporte, Helio Renato Wirbiski, por proporcionarem a Jardim Alegre a oportunidade de sediar a primeira etapa do projeto e acrescentou. “Agradeço a todos que se propuseram a desenvolver esse festival de jogos paralímpicos, a todas as cidades e equipes que participaram conosco. É um dia histórico para nosso município”.

Siga o TNOnline no Google News