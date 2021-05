J. Alegre confirma óbito pela Covid; cidade soma 17 mortes

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O boletim epidemiológico Covid-19, divulgado nesta quinta-feira (13) pela Secretaria de Saúde de Jardim Alegre, informou o óbito de uma mulher de 65 anos por complicações da doença. Com mais esse caso o município contabiliza 17 mortes desde o início da pandemia.

O boletim informa ainda quatro novos diagnóstico positivos de coronavírus. Trata-se quatro mulheres de 10, 21, 45 e 49 anos de idade. Três exames foram analisados pelo Laboratório Central do Estado e um por laboratório particular.

Jardim Alegre soma 736 casos confirmados de pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 643 estão recuperados. No momento, 12 pessoas com a doença estão hospitalizadas.

Outras 14 pessoas com suspeita de Covid-19 aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.

