Tem início o processo de transição de governo da Prefeitura de Ivaiporã - TNOnline

O atual prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral (Republicanos) e o prefeito eleito Luiz Carlos Gil (PSD) deram início nesta terça-feira (2) ao processo de transição do governo municipal. A equipe técnica de transição é formada por 16 pessoas, oito representantes do atual prefeito e oito do prefeito eleito.

Durante as apresentações das equipes técnicas o prefeito Miguel Amaral, disse que a transição deverá ser pacífica, ordeira e em benefício à população. “Pretendemos fazer uma transição tranquila, com a apresentação de todos os projetos e respondendo eventuais dúvidas e questões”, declarou.

O prefeito eleito, Carlos Gil, apontou a transição de Governo como um processo importante para que a próxima gestão tenha o conhecimento da atual situação do município. Até o final do mês, a equipe de transição deve tratar de questões orçamentárias, programas, convênios, obras e da estrutura administrativa

“A transição é para que o governo que entra possa planejar e não perder tempo. É muito importante, que a transição seja feita de forma pacífica e democrática, de maneira cordial e respeitosa, como está sendo feito”, pontuou Carlos Gil.

A equipe de transição da atual gestão é composta pelo prefeito Miguel Amaral, Eder Bueno, Ademir Raiser, Jane Silva, João Fábio Hilário, Maria Cristina Mareze, Renan Bittencourt Moraes e Ronald Barbosa. Da futura gestão é formada por Carlos Gil, Marcelo Reis, Carine Silva, Gertrudes Bernardy, Janaina Barbosa, Jayme Ayres, Roseli Oliveira e Tiago Cobianchi Ribeiro,

BUSCA POR RECURSOS

Além da transição de governo Carlos Gil também vem realizando reuniões com os deputados estaduais e federais, já em buscas de recursos. “Na realidade eles vieram a Ivaiporã e não só avalizaram como são participantes das nossas propostas e vão lutar junto conosco. Tanto o deputado estadual Traiano, como o deputado federal Sergio Souza já levei todas as metas que compete a eles, e alguns recursos serão colocados no orçamento ainda este ano”.

SECRETÁRIOS

Na próxima segunda-feira (7) o prefeito eleito deve anunciar os novos secretários que farão parte do futuro governo. “Já temos 80% definidos, alguns ainda estamos conversando mas acredito que até a próxima semana estarão todos definidos”, completou Carlos Gil.