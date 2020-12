Saúde de Ivaiporã registra um caso de Covid-19 nesta quinta-feira (03) - TNOnline

Continua após publicidade

Ivaiporã tem um caso confirmado de Covid-19 nesta quinta-feira (3). As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico do Departamento Municipal de Saúde. O novos caso foi através de exames PCR analisado por laboratório particular.

Com mais esse caso, Ivaiporã chega a 926 diagnósticos positivos desde o início da pandemia, 848 pacientes se recuperaram e 20 pessoas foram a óbito em consequência de agravamento da Covid-19.

No momento, 58 pacientes encontram-se com o vírus ativos, desses seis internados em unidade hospitalar. Outras 123 pessoas com sintomas suspeito de coronavírus aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.

Foto por Assessoria PMI