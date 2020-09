ROTAM prende suspeito com várias denúncias de tráfico de drogas, em Ivaiporã - TNOnline

Continua após publicidade

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite de sexta-feira (07), durante patrulhamento da ROTAM pela Av. Castelo Branco. De acordo com a Polícia Militar (PM) há anos o suspeito vem acumulando denúncias de venda de cocaína. Tendo mudado de residência por diversas vezes por onde passou teve denúncias de tráfico de drogas.

De posse das informações, a equipe da ROTAM durante monitoramento pelas imediações abordou um VW Voyage com duas pessoas que tinham acabado de sair da casa do suspeito. Em busca veicular foi encontrado em baixo do banco do motorista duas buchas de cocaína pesando aproximadamente um grama. Questionados, motorista e carona afirmaram ter comprado a droga com o suspeito que vinha sendo monitorado.

Diante do flagrante, os militares foram até a residência e após chamar o suspeito, porém sem resposta, a entrada da casa foi forçada. O autor foi abordado no banheiro dando descarga. Realizado buscas foi encontrado uma balança de precisão, uma munição cal. .40 marca CBC em uma gaveta e espalhados por seus bolsos foi encontrado R$ 3.366,00 em cédulas diversas.

Enquanto a equipe procedia a buscas no local, uma pessoa fez contato com a equipe e se ofereceu como testemunha. Até mesmo afirmou que fornece imagens de câmeras de segurança para serem usadas como provas.

O suspeito recebeu voz de prisão e após ser encaminhado ao hospital para exame referente ao covid-19 foi entregue na 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil, junto com material apreendido, bem como, os dois indivíduos que foram abordados com o entorpecente.