Rede Metropolitana será gestora do Hospital Regional de Ivaiporã

Já está definida a instituição hospitalar que irá realizar a gestão do Hospital Regional de Ivaiporã, durante a pandemia da Covid-19. Será a Rede Metropolitana, que tem hospitais em Sarandi, Maringá e Mandaguaçu. Os diretores da instituição já tiveram os primeiros contatos com o prefeito Miguel Amaral e, juntos, visitaram as instalações para conhecer a estrutura que vão gerir no contrato emergencial, que deverá ser assinado com o Estado nos próximos dias.

“A ação do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, foi fundamental para nos prepararmos para um avanço da contaminação do coronavírus. Em breve, a população de toda região terá mais uma importante ferramenta de atendimento à saúde”, acrescentou o prefeito.

O secretário Beto Preto está mobilizando toda a equipe da Sesa (Secretaria do Estado da Saúde) para garantir ao Paraná resultados importantes para o bem-estar da população, prova disso é o funcionamento de mais três hospitais regionais, entre eles o de Ivaiporã.

A data para a abertura do hospital ainda não está definida, mas deve acontecer ainda no mês de maio. A entidade já está recebendo currículos dos profissionais interessados em trabalhar. Serão abertas vagas para profissionais na área de enfermagem, técnico de enfermagem, recepção, limpeza, auxiliar administrativo e telefonista. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail: curriculos@redemetropolitana.org.br

*Informações Paraná Centro