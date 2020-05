Prefeituras da Seab Ivaiporã recebem os cartões do programa Comida Boa

O Núcleo Regional de Ivaiporã da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), começou a entregar nesta terça-feira (5) para as 15 prefeituras da regional, os 18.123 cartões do programa estadual Comida Boa, com o qual famílias em situação de vulnerabilidade poderão comprar produtos alimentícios durante a pandemia do novo coronavírus. O programa é operacionalizado por meio de um voucher com QR Code, para evitar falsificações. O valor de cada vale será R$ 50,00 e a distribuição será feita com auxílio das prefeituras.

Conforme a chefe da regional da Seab de Ivaiporã, Vitória Maria Montenegro Holzmann até quinta-feira todos os 15 municípios da regional terão recebido os cartões. “Foi feito um cronograma com horário específico para cada prefeito para que não aconteça aglomeração”. Para receber os cartões tem que comparecer à regional, o prefeito, representante do CRAS, e o secretário municipal de Assistência Social.

O chefe da regional da Secretaria da Justiça,família e trabalho (Sejuf), Marcos Euzébio Dias Sobreira explica que os vales-alimentação vão beneficiar as famílias atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada município através do CAD-Único. O cartão é exclusivo para compras de produtos da cesta básica. “A princípio o benefício será concedido por três meses, mas pode ser ajustado de acordo com a progressão da pandemia do coronavírus”.

O prefeito de Ivaiporã Miguel Roberto do Amaral foi um dos que receberam os cartões nesta terça-feira. “Serão três parcelas de R$ 50 que vão ajudar a população mais vulnerável da sociedade. Estamos felizes por isso, e agradecemos o governador Ratinho Junior pela iniciativa”.

Também participaram da entrega dos cartões, a chefe regional da 22ª Regional de Saúde, Eleane Rother; o chefe regional da Casa Civil, Júlio Cesar Silva Lino; o vice-prefeito Ilson Gagliano, e a diretora municipal de Assistência Social, Ana Maria Santos Franciscato.