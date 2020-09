Prefeitura lança cadastramento de artistas, coletivos e empresas culturais locais - TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Ivaiporã lança formulário de cadastramento de artistas e empresas culturais locais, por meio do Departamento Municipal de Cultura. De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Cultura, Amanda do Amaral Rafael, os formulários disponíveis têm a finalidade de fornecer à Prefeitura de Ivaiporã as informações das pessoas que possivelmente poderão acessar o auxílio da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), recém sancionada pelo Governo Federal, que prevê ajuda emergencial para artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural e atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia.

Amanda Rafael informou que a Prefeitura de Ivaiporã tem dado os passos, conforme orientação dos Governos Federal e do Estado do Paraná, tanto para receber o recurso previsto, como para destinação às pessoas e espaços previstos em lei.

Dúvidas poderão ser esclarecidas com o Departamento Municipal de Cultura, pelo telefone (43) 3472-5419, com a diretora responsável, Amanda do Amaral Rafael.

Links:

Mapeamento dos Espaços e Empresas Culturais de Ivaiporã - PR (Pessoas Jurídicas)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemCvFtF8Jk2BokPQWT8L7_539ccs2tcZKr2Jn4jo9RjlPNxw/viewform?usp=sf_link

Mapeamento dos Agentes, Fazedores, Artistas e Trabalhadores da Cultura de Ivaiporã-PR (Pessoas Físicas)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdft7opZWHKVJtreG9zuDuRqdpX8Hq89fx3EhOyY04iDk_lDg/viewform?usp=sf_link