Prefeitura de Ivaiporã realiza entrega de caminhão para Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura Municipal de Ivaiporã realizou na manhã da quarta-feira (2), a entrega da chave de um caminhão baú para a Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga, por meio de um convênio de cessão de uso..

Participaram da entrega o prefeito Miguel Roberto do Amaral, o diretor de Agricultura Lourival Goes, a diretora de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio Rosana Pagé e o diretor da Associação do Jacutinga Edson Magri.

O prefeito Miguel Amaral ressaltou que a Prefeitura de Ivaiporã já apoiava os agricultores na logística de comercialização das frutas, por meio do Programa Ivaiporã Frutifica, mas, tinha que ceder o motorista. Segundo o prefeito, a cessão de uso do caminhão significará em autonomia para os agricultores.

A diretora Rosana Pagé disse que os produtores foram orientados pela engenheira agrônoma contratada pela Prefeitura de Ivaiporã, Maria Helena da Cruz, a diversificar as propriedades, mas, precisavam de apoio para escoar a produção.

Neste sentido, o caminhão cedido servirá para que os agricultores organizem a logística de entrega das produções de frutas para as cooperativas parceiras, entre elas, a Cooperativa Agroindustrial de Produtores de Corumbataí do Sul (Coaprocor).

O diretor Lourival Goés ressaltou que a entrega do caminhão é a continuidade de um trabalho e será importante para os agricultores familiares. “É uma forma do poder público ajudar os pequenos agricultores a aumentar a receita”.

Para o presidente da Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga, Edson Magri, o caminhão é recebido em um ótimo momento, já que começa a safra 2020.

“Vai ser muito útil para a nossa associação, para poder comercializar nossas frutas junto às Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa) e cooperativas parceiras, isto vai beneficiar nós produtores”, destacou. De acordo com Magri, os agricultores familiares de todo o município poderão ser beneficiados.