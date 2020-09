Prefeito de Ivaiporã testa positivo para coronavírus - TNOnline

Continua após publicidade

O prefeito da cidade de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral, testou positivo para o coronavírus. O resultado do exame foi analisado do Laboratório Central do Estado (Lacen).

Segundo informações divulgadas no sábado (8) pelo próprio prefeito na página pessoal do Facebook, ele fez dois exames na terça-feira (4), o teste rápido que teve resultado negativo e o exame PCR do Lacen que retornou com resultado positivo.

“Vou fazer novo exame para garantir o resultado. Estou sem sintomas, mas vou manter o isolamento social pelo prazo necessário. Mesmo testando negativo (dia 4), não atendi na Prefeitura e procurei manter o distanciamento. Peço para as pessoas que tiveram algum contato comigo procurem fazer o exame e ficar atentos”, disse Miguel Amaral na rede social.

Até a noite de sábado, quando o último boletim da Covid-19 foi emitido pelo Departamento Municipal de Saúde, a cidade de Ivaiporã tinha mais de 378 casos confirmados de coronavírus e nove mortes.