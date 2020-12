Não aceita o fim do relacionamento e ameaça ex-mulher com revólver - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A equipe de serviço da Polícia Militar de Ivaiporã foi acionada via Copom na madrugada de quinta-feira (3) a deslocar à Av. Tancredo Neves para atender um ocorrência de violência doméstica.

No local segundo informações da solicitante, o ex-marido teria lhe ameaçado com uma arma de fogo e se evadido. Ela relatou ainda que o ex-marido não aceitava a separação e a ameaça teria sido feita com um revólver calibre 38.

Ela não soube informar o paradeiro do autor. A equipe realizou rondas, porém até o momento sem êxito.