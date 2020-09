Mulher tem som automotivo apreendido por perturbação de sossego, em Ivaiporã - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar realizou na noite de sábado (8), a apreensão de equipamento de som automotivo após denúncia de perturbação de sossego nas imediações da Praça França, em Ivaiporã. A proprietária do carro também foi conduzida para 6ª Companhia Independente da Policia Militar (6ª CIPM) para lavratura de Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP).

Conforme informações da 6ª CIPM, a equipe ROTAM foi solicitada via Copom para deslocar se até a praça França, onde segundo várias ligações, alguns veículos estavam com som em volume excessivamente alto.

No local foi constatado um Fiat Uno estacionado na calcada do posto Carajás, ao lado da praça França, com a tampa traseira aberta e com o som em volume elevado, audível a aproximadamente 150 metros.

Foi identificado a proprietária do veículo, que foi informada sobre as ligações. Diante dos fatos ela foi detida e encaminhada ao cartório da 6°CIPM para lavratura de TCIP, sendo retirado e apreendido o som do veiculo.