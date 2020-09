Motorista dorme com carro ligado no meio da via e é preso por embriaguez - TNOnline

Continua após publicidade

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na madrugada de domingo (9) após parar o carro no centro na Av. Ladislao Gil Fernandez e pegar no sono, em Ivaiporã. O autor também não possui carteira de habilitação.

Segundo a Polícia Militar, a equipe de serviço em patrulhamento encontrou o veículo parado com o motor funcionando no centro da via. Quando saiu do carro mostrava diversos sintomas de embriaguez.

Foi feito o teste do etilômetro que resultou 0,85 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice que caracteriza crime de trânsito.

O autor recebeu voz de prisão e após exame de covid-19 no Pronto Atendimento Municipal foi conduzido para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.