Motorista de Celta bate em carro estacionado e acaba preso - TNOnline

O motorista de um Celta prata acabou preso por embriaguez ao volante em Ivaiporã, após colidir com um carro que estava estacionado na Rua Bandeirantes. A ocorrência foi na madrugada de sábado (5).

A PM foi acionada e encontrou o condutor do Celta com sinais visíveis de embriaguez. Como ele se recusou a fazer teste do bafômetro, os policiais confeccionaram o termo de constatação de sinais de alteração psicomotora.

Diante da situação, o homem foi encaminhado a 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil. O Celta foi encaminhado ao pátio da 6ª CIPM.