Motorista bate em carro estacionado e atinge árvore em Ivaiporã - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Na madrugada de quarta-feira (2) um Chevrolet Cruze preto colidiu com um Fiat Uno prata que estava estacionado e na sequencia atingiu uma árvore sobre a calçada em Ivaiporã. A ocorrência foi por volta das 2 horas na Av. Sete de Setembro.

Conforme o boletim de ocorrência da 6ª CIPM, o Cruze teria colidido com o Uno que estava estacionado na lateral direita da pista, e o condutor ao tentar retomar o controle do veículo acabou por subir na calçada e bateu de frente com uma árvore.

O motorista do Cruze não se encontrava no local, sendo então recolhido o veículo para o pátio da 6ª CIPM.