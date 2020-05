Motociclista fica ferido em acidente na PR-466, em Ivaiporã

Um motociclista de 29 anos ficou ferido no início da noite de quarta-feira (29), por volta das 19 horas, em acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta no KM 166 da Rodovia PR 466, próximo a localidade de Ouro Verde, no município de Ivaiporã.

O motociclista recebeu atendimento dos socorristas do Corpo de Bombeiros ainda no local e foi encaminhado para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) com ferimentos leves.

A colisão envolveu uma motocicleta XTZ 125k azul e um Honda Civic branco que era ocupado por duas pessoas. Nenhum dos ocupantes do carro ficou ferido.