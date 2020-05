Mais de 50% dos grupos prioritários já foram vacinados contra a gripe em Ivaiporã

A Vigilância Epidemiológica do Departamento Municipal de Saúde divulgou no início da manhã desta segunda-feira (11) um novo balanço sobre a campanha de vacinação contra a gripe, em Ivaiporã. A partir desta segunda, a campanha também foi ampliada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes, mães no pós-parto até 45 dias e pessoas com deficiência.

Conforme a enfermeira Nilza Fernandes responsável pelo setor de imunização, do total de 12.520 pessoas de todos os grupos no município foram imunizados até agora 6.684 pessoas, ou seja, 53.38%. Do grupo prioritário que foi iniciado nesta segunda-feira, a expectativa é imunizar mais de 2.5 mil pessoas. Na última fase que começa no dia 18 de maio serão incluídos no calendário, professores e pessoas entre 55 e 59 anos.

Segundo Nilza, a cobertura vacinal está dentro da expectativa até o momento. “Dos outros grupos quem ainda não recebeu podem estar procurando os posto de vacinação. Temos vacinas suficientes, como em outras fases pode acontecer de faltar por um ou dois dias, mas sempre vem e não vai faltar vacina”.

A enfermeira alerta para importância da vacina contra a gripe. “O friozinho já está chegando e esse ano temos a preocupação maior de imunizar rapidamente as pessoas, até para facilitar um provável diagnostico de coronavírus. Lembrando que a vacina não é para o covid-19, mas tira um importante fator de internação de síndrome gripal. A partir do momento que se diminui esses internamentos, aqueles que procuram o serviço médico já fica mais atento para uma possível infecção do coronavírus, facilitando o diagnóstico neste sentido”, explica Nilza.

Em Ivaiporã o atendimento da vacinação é das 8h30 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, no Centro Municipal de Saúde, na Unidade Básica de Saúde (UBS) São Luiz na Av. Minas Gerais próximo a Univale, e nas UBS dos distritos de Alto Porã e Santa Bárbara. A recomendação é para que as pessoas compareçam com máscara e mantenham a distância social em função da pandemia do Covid-19.