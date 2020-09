Live Solidária da RCC de Ivaiporã arrecada recursos para entidades sociais - TNOnline

Continua após publicidade

Em Ivaiporã, a Renovação Carismática Católica (RCC) do Decanato Sul promoveu no sábado (31) uma Live Solidária com o objetivo de beneficiar o Lar Santo Antônio e famílias atendidas pela Assistência Social da cidade. No sistema Drive-In cerca de 50 veículos puderam assistir a live em telão instalado no pátio da Scaramal Eventos. Só foi permitido quatro pessoas por veículo com uso de máscaras e com todos os cuidados necessários.

A live teve início com Santa Missa presidida pelo padre Nivaldo e na sequencia uma vasta programação com orações e louvores com os servos locais e com a ordenadora da RCC da Diocese de Apucarana Marcia Magno.

Foto: Renovação Carismática Católica

Foram arrecadados com campanha cerca de 80 cestas básicas e produtos de higiene que foram repassados ao Departamento de Assistência Social de Ivaiporã. Ainda, durante a live as pessoas através de QRcod fizeram doação que foi arrecadado na conta do Lar Santo Antônio.

O Coordenador Geral do Decanato e promotor do evento Clodoaldo de Oliveira, disse que o objetivo foi cumprido. “Além de ajudar as entidades, a evento ajudou os participantes na sua fé e devoção. Embora, não podemos estar em grupos de orações e retiros, nosso meio de evangelizar tem sido as mídias sociais. Agradecemos a todos que de uma forma outra ajudou nesta campanha e pedimos que Deus abençoe a todos”.