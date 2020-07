Ladrão perde parte de dinheiro roubado durante a fuga

Continua após publicidade

Um ladrão que havia roubado um cidadão na Vila Nova Porã em Ivaiporã acabou perdendo parte do dinheiro durante a fuga. O caso foi registrado na segunda-feira (15), por volta das 16h30 pela 6ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que voltava do serviço quando foi surpreendido por um homem com camisa vermelha e calça azul, que após desferir chutes contra ele roubou uma pasta com R$ 476,00 em varias cédulas e saiu correndo.

Durante a corrida o ladrão abriu a pasta para pegar o dinheiro, e derrubou todas as notas no chão, conseguindo pegar somente uma nota de 100 reais, sendo o restante do dinheiro recuperado no local.

Diante das informações a equipe realizou o patrulhamento nas imediações do bairro, mas, ninguém foi localizado