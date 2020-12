Jovem é preso e dois adolescentes apreendidos após furto em loja de móveis - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM) prendeu no sábado (5) um jovem e apreendeu dois adolescentes após arrombamento e furto na Valdar Móveis em Ivaiporã.

A ocorrência foi na madrugada por volta das 5h30, quando a equipe de serviço em patrulhamento pela Av. Souza Naves, avistou três indivíduos que ao perceberem a viatura se dispersaram e saíram correndo, cada um em rumo diferente.

Um adolescente foi alcançado e abordado na Av. Castelo Branco nos fundos do Supermercado Baratão. Ele carregava quatro celulares ainda na caixa e lacrados.

Indagado, ele revelou que junto com os outros dois, um morador da Vila Monte Castelo, teriam arrombado e furtado a Valdar Móveis. De imediato a equipe pediu apoio de outras equipes para que tentar localizar outros dois que correram.

A guarnição então seguiu até a loja que estava com a porta de vidro arrombada e toda revirada.

Pelas imagens do sistema de monitoramento junto com o gerente da loja foi possível ver duas pessoas do sexo masculino revirando a loja e carregando vários celulares.

Durante o deslocamento para 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil a equipe encontrou outro rapaz, que segundo o adolescente também estaria junto no furto.

Nada de ilícito foi encontrado com o jovem que negou os fatos, mesmo assim, ele foi conduzido para prestar esclarecimentos.

Preços acessíveis

Por volta das 8 horas, em continuação a ocorrência a PM recebeu informações que um adolescente estaria de posse de celulares oferecendo a preço acessíveis na Vila Monte Castelo.

A guarnição foi até a Rua Pato Branco e o adolescente confessou o furto. Ele também indicou e levou a equipe até uma casa abandonada próximo ao Meu Campinho onde deixou escondido alguns aparelhos.

Diante das circunstância o adolescente foi apreendido e entregue na 54ª DRP.