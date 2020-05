Ivaiporã tem novo canal de atendimento a vítima de violência doméstica

A violência doméstica, que sempre apresentou índices alarmantes, infelizmente aumentou neste período de isolamento social. Por isso, a Prefeitura de Ivaiporã, através do Departamento de Assistência Social em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e a Rede de Proteção do município criaram um novo canal de atendimento para mulheres vítimas de violência, mesmo durante a pandemia de coronavírus.

A partir de agora as vítimas tem o Canal de Atendimento – Situação de Violência, via telefone e WhatsApp através do número (43) 99977-5493. O atendimento é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e é realizado por psicólogos e assistentes sociais.

Conforme Roniel Bora Delli Colli, psicólogo do CREAS o principal apoio do canal é a acolhida. “Geralmente a pessoa vítima de violência está em situação vulnerável e não tem a quem recorrer. O que a gente faz é realizar a primeira acolhida ver qual a situação dela, se é um caso de polícia num primeiro momento, saúde ou alguma outra situação. Como é um serviço novo ainda não tivemos muitos contatos, mas a gente tem usado também para acompanhamento das famílias que já tiveram algum tipo de violência”.

Os casos emergenciais continuam através dos telefones 190 da Polícia Militar, 192 SAMU e Conselho Tutelar (43) 98457-1746.