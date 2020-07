Ivaiporã tem mais um caso confirmado de Covid-19

Continua após publicidade

O Departamento Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Ivaiporã contabilizaram mais um caso positivo de Covid-19. Com mais este caso, o município chega a 19 casos confirmados do novo coronavírus.

De acordo com informações, o paciente é um homem de 67 anos com provável contato fora do município. Ele testou positivo por meio de exame rápido, realizado em laboratório particular, encontra-se assintomático e cumprindo isolamento domiciliar.

Desde o dia 16 de março até agora, 283 pessoas foram notificadas no município com suspeita da doença. Destes 257 tiveram resultado negativo. Dos 19 pacientes que testaram positivo 15 estão recuperados da doença, dois se recuperam nos domicílios. O município teve dois óbitos por Covid-19.

Outra sete pessoas com sintomas, aguardam resultados de exame. Destes, cinco monitorados pelo Departamento de Saúde em suas residências, e dois encontram-se internados.