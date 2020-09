Ivaiporã registra mais um óbito por covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

A Vigilância Epidemiológica do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã confirmou nesta sexta-feira (7) a morte de mais um paciente em decorrência de complicações do novo coronavírus. O resultado do exame foi analisado pelo Laboratório Central do Estado.

Trata-se de um homem de 75 anos portador de comorbidades e ficou internado no Instituto de Saúde Bom Jesus por aproximadamente uma semana, e morreu na sexta-feira (6). Com mais essa perda Ivaiporã registra agora nove óbitos. A cidade tem ainda outro óbito em investigação que está sendo analisado pelo Lacen.