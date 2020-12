Ivaiporã registra mais 10 casos de Covid-19, nesta terça (1) - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Departamento Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica informaram mais 10 casos de coronavírus (Covid-19) no município de Ivaiporã, nesta terça-feira (1). As confirmações foram feitas por meio de exames de PCR, que foram liberados pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen PR).

Deste modo, Ivaiporã contabiliza 913 casos positivados entre os meses de março e dezembro, sendo que a taxa de recuperados é de 92%, ou seja, 840 pacientes curados da doença. O número de pessoas com o vírus ativo é 53, o que representa 5,80% e a taxa de mortalidade é de 2,20%. A cidade contabiliza 20 óbitos.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Nilza da Silva Fernandes Mendes, o Lacen PR recebe uma grande demanda de exames de todo o Estado, por isso, há uma demora na liberação dos resultados dos exames.

“Independente de resultado, as pessoas sintomáticas devem manter o isolamento de 10 dias e os seus contatos próximos por 14 dias. Para receberem alta, devem ainda ter 24 horas sem sintomas. Em caso de piora do quadro, os sintomáticos devem procurar o Centro de Triagem para avaliação”, orientou.

Foto por Assessoria PMI