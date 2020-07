Ivaiporã recebe neste sábado curso do Cidadania23 para pré-candidatos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O tradicional curso de formação política para pré-candidatos do Cidadania23 Paraná terá em 2020 a sua segunda etapa, on-line, neste sábado (13), às 9h. Organizado pelo diretório do Paraná e pela Escola de Formação Política Dr. Luiz Felipe Haj Mussi, o curso é de caráter obrigatório para quem deseja ser candidato pelo partido. Esta edição contará com a presença dos pré-candidatos dos municípios da região de Ivaiporã.

Um dos palestrantes, o publicitário Kal Gelbecke, destaca a importância de estar presente nas redes sociais. “Já há alguns anos que a campanha eleitoral feita na internet é de extrema importância, especialmente nas redes sociais. Com esta pandemia, ela se tornou fundamental. Desta forma, com este curso conseguimos dar algumas valiosas dicas para os pré-candidatos e torná-los cada vez mais preparados para o pleito. Sem dúvidas, este curso do Cidadania23 Paraná é um exemplo para todos os partidos”, destacou.

Por fim, o coordenador regional, Celestino Alves de Souza Junior, ressaltou a atuação do partido na região: “Nosso principal trabalho coordenando o Cidadania23 na região tem sido o de unir forças para consolidar cada vez mais o partido. Com este curso, obrigatório para quem deseja ser candidato pela nossa sigla, conseguimos este objetivo e também o de capacitar nossos pré-candidatos. Tenho certeza de uma grande adesão e assim estabelecer cada vez mais que estamos no caminho certo”, finalizou.

Através de um computador, o pré-candidato já inscrito no curso, irá entrar no aplicativo do Microsoft Teams, seguir para a opção “equipes”, depois na opção “arquivos” e poderá fazer o download.