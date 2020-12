Ivaiporã ratifica decretos e mantém as regras de funcionamento do comércio - TNOnline

Continua após publicidade

O Centro de Operações de Emergência (Coe) reuniu-se nesta sexta-feira (4) com o prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral. A reunião que aconteceu no gabinete avaliou o Decreto Estadual nº 6294, de 2020, que amplia medidas de restrição para conter a circulação do coronavírus (Covid-19) no Estado.

A reunião contou ainda com a presença do procurador da Prefeitura de Ivaiporã, João Fábio Hilário, que comentou sobre a elaboração do Decreto Municipal 13.460, com a finalidade de ratificar os decretos anteriores, para reforçar as medidas de proteção, sem que haja a imposição de medidas mais severas, como o caso de fechamento do comércio.

O prefeito Miguel Amaral confirmou que o comércio não será fechado. Ele comentou que serão realizadas campanhas, pelo Departamento Municipal de Saúde, no sentido de orientar a população sobre a atenção aos protocolos de saúde para evitar a contaminação do vírus, como uso de máscara, a higienização das mãos e utensílios com o álcool 70º, entre outras medidas, para que a economia não seja prejudicada.

O diretor de Saúde, Claudeney Martins, ressaltou que a situação do município está controlada, uma vez que a Saúde analisa os números de internados.

No entanto, Martins alertou que a população precisa colaborar, para que os casos de Covid-19 no município de Ivaiporã mantenham-se sem aumentos expressivos.