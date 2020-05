Ivaiporã oferece curso EAD gratuito na área da Cultura

A Prefeitura de Ivaiporã informa, por meio do Departamento Municipal de Cultura, que a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) disponibilizaram 4 cursos, que fazem parte do Programa de Formação e Capacitação em Cultura. O município de Ivaiporã tem direito a 12 vagas.

Os cursos oferecidos são na modalidade EAD (Ensino a Distância) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). São eles: Fundamentos da Cultura (14/5 a 10/6 com carga horária 30h), Introdução às Políticas Públicas Culturais no Brasil (11/6 a 8 /7 com carga horária 30h), História da Arte: Vanguardas Europeias/Século XX (9/7 a 12/8 com carga horária 40h) e Semiologia e Cultura: a fotografia e o cinema (13/8 a 16/9 – carga horária 40h).

Podem participar profissionais vinculados à área cultural, bem como dirigentes públicos de cultura, servidores ou cargos em comissão vinculados à área da cultura, artistas e produtores/agentes culturais.

Inscrições

As inscrições, que iniciaram no dia 5 de maio, encerram dia 11 de maio e podem ser feitas por meio de cadastro no SIC (Sistema de Informação da Cultura). Caso o candidato tenha cadastro, basta fazer a atualização dos dados pessoais. Em seguida, se candidatar em um ou mais cursos.

A validação da vaga passa pelo Departamento Municipal de Cultura de Ivaiporã e os aprovados receberão um e-mail de confirmação da UEPG para dar início ao curso.

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Cultura, Amanda Rafael, dúvidas referentes à oferta dos cursos e a inscrição poderão ser sanadas pelo telefone (43) 3472-5419.