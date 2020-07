Ivaiporã entrega Postos de Saúde e inaugura Praça França, dia 19

Continua após publicidade

O prefeito Miguel Roberto do Amaral marcou para próxima semana, dia 19 (sexta-feira) a entrega da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) São Francisco no Jardim Universitário, e da UBS da Vila Nova Porã que foi ampliada e totalmente reformada. Também será inaugurada oficialmente a Praça França, localizada na Av. Souza Naves, no centro da cidade. Devido a pandemia as inaugurações serão com poucas pessoas e dentro das recomendações da secretaria de saúde.

Conforme o prefeito Miguel Amaral, a nova UBS do Jardim Universitário contará com a estrutura preconizada pelo Ministério da Saúde, com recepção, salas de vacina, procedimentos e curativos; consultórios médico e odontológico; e assistência farmacêutica.

Na Vila Nova Porã, as obras foram de ampliação e reforma; a recepção foi ampliada, além disso, foi construída sala de espera, enquanto os banheiros passaram por reforma, bem como substituição do piso. O consultório médico também foi restaurado e passou a ter banheiro. A UBS ganhou ainda nova lavanderia, cozinha, muro e calçamento.

“A cada dia, estamos descentralizando e aproximando o serviço médico e odontológico das comunidades com esses novos postos de saúde. Esse trabalho faz parte de um conjunto de ações para melhorar a saúde do povo de Ivaiporã” pontuou Miguel Amaral.

Além da UBS que serão entregues, no início deste ano foi entregue o Posto de Saúde na Vila João XXII que foi totalmente reformado. Outras novas estruturas serão abertas, no Jardim Porto Belo com previsão de entrega para 90 dias, na Vila Monte Castelo uma unidade está em construção, e no distrito de Jacutinga, em fase de licitação.

Na oportunidade, também será feita oficialmente a inauguração da Praça França que foi construída em três quadras na Av. Souza Naves. A primeira quadra que tem e a réplica da Torre Eiffel foi entregue a população no final do ano passado. A réplica equivale a 10% do tamanho da torre original e tem altura equivalente a um prédio de 11 andares. Com 160 degraus a torre é composta 95% de ferro e detalhes em fibras de vidro.

A Praça França faz parte do Programa Municipal Praças Temáticas que visa atrair turistas para o município. Em 2019, foi inaugurado a Praça do Japão na Av. Castelo Branco. “A praça é um local de beleza, que constitui a alma da cidade. Uma praça bem cuidada, arborizada, com espaços de convivência e recreação incentiva a socialização dos moradores e das crianças, além é claro de atrair visitantes de outras cidades”, justificou Miguel Amaral.