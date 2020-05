Ivaiporã debate na quarta-feira medidas protetivas em bares, lanchonetes e campos futebol

A Prefeitura de Ivaiporã decidiu convocar para quarta-feira (13), uma reunião com representantes de bares, lanchonetes e campos futebol. Na reunião serão debatidas medidas que intensifiquem os cuidados preventivos nos estabelecimentos.

Na última reunião do comitê gestor da crise pandêmica do Covid-19 realizada na sexta-feira (8), a administração municipal foi informada que alguns estabelecimentos não estão cumprindo com as medidas de prevenção contra o covid-19.

Serão duas reuniões no salão nobre da Prefeitura, às 10 horas com pessoal responsável pelos campos futebol e às 11 horas com os responsáveis por bares e lanchonetes.