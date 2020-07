Ivaiporã constrói nova UBS na Vila Monte Castelo

Continua após publicidade

A Prefeitura de Ivaiporã está executando obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Monte Castelo, que foi projetada com 311,05 m². São investidos R$587,2 mil com recursos do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e contrapartida da Prefeitura de Ivaiporã na doação do terreno.

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, destaca que a UBS é uma das maiores do município e irá atender também moradores dos Jardins Paraná e Alvorada, Vila São José e Conjunto Mourão Filho. “Acredito que o acesso aos atendimentos básicos será facilitado pela proximidade com a população, que merece contar com serviços de saúde com qualidade”, comentou Miguel Amaral.

O diretor do Departamento Municipal de Saúde, Claudeney Martins, afirma que a UBS da Vila Monte Castelo irá fortalecer o atendimento básico, assim como a UBS do Jardim Universitário, que será inaugurada na semana que vem.

“A administração municipal fez diversos investimentos na saúde, tais como na aquisição de veículos, reforma das UBS das Vilas João XXIII e Nova Porã, construção da UBS da Vila Monte Castelo e deu continuidade à construção da UBS do Jardim Universitário. Além disso, será licitada a obra de construção da UBS do distrito do Jacutinga”, exemplificou Claudeney Martins.