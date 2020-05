Ivaiporã confirma mais um caso positivo do novo coronavírus

A Prefeitura de Ivaiporã informa, por meio do Departamento Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica, que foi testado mais 1 caso positivo para coronavírus (Covid-19). Trata-se de 1 paciente do sexo masculino (48 anos), que teve vínculo epidemiológico – quando se tem contato anterior com caso positivo. O paciente está assintomático e encontra-se em isolamento domiciliar.

Com mais esse caso Ivaiporã soma agora 11 casos positivos, desses seis recuperaram da doença, três em isolamento domiciliar, e dois óbitos. Ainda conforme o informativo, desde o dia 16 de março até agora, o município contabiliza 87 notificações de pessoas suspeitas de covid-19, 74 com resultado negativo, dois aguardam resultado dos exames.