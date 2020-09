Ivaiporã confirma mais três casos de Covid-19 nesta quarta-feira - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã confirmou nesta quarta-feira (05) mais três casos de Covid-19, elevando o número de registros da doença para 348, desses 252 se recuperaram.

Os novos resultados positivos foram diagnosticados em testes rápidos do Estado Além disso, o número de amostras em investigação passou de 44 na quarta-feira para 90 no boletim desta quinta. Ainda conforme o boletim, Ivaiporã segue com sete óbitos e investiga mais caso.