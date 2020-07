Investimentos em rede de esgoto gera empregos em Ivaiporã

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Além de elevar os índices de saúde e qualidade de vida, as obras de ampliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto iniciadas no mês passado pela Sanepar em Ivaiporã devem gerar cerca de 400 empregos diretos. Ao fim das obras com previsão para dois anos, o índice de atendimento da rede de esgoto passará dos atuais 14,5% para cerca de 50%, quando serão beneficiadas diretamente 5,8 mil famílias. No total a Sanepar investe recursos na ordem de R$ 37,3 milhões.

Conforme Wagner Nunes Pereira, mestre de obras da Maper Construtora Civil e Incorporadora Ltda, serão executados 84,4 quilômetros de rede coletora, três estações elevatórias e uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

“Uma construção que vai envolver muita mão de obra, teremos cinco canteiros espalhados na cidade. Só nesta construção (ETE) já contratamos cerca de 60 pessoas, mas devemos chegar a mais de 100 nos próximos meses. Trouxemos alguns funcionários que já nos acompanham em outras obras, mas a maioria será contratada em Ivaiporã”.

Valdemor Rodrigues da Silva também mestre de obras que recentemente encerrou contrato com a empresa que construiu o Hospital Regional de Ivaiporã foi um dos contratados para trabalhar na construção da ETE. “Fiquei muito feliz, principalmente nesta época de pandemia que tem pouco serviço. Não queria sair para fora em busca de serviço em cidade grande, porque é mais perigoso. Então foi muito bom encaixar este serviço aqui mesmo em Ivaiporã”.

A nova ETE está sendo construída a 6,5 quilômetros da cidade, no momento, estão sendo executados o serviço de terraplanagem e a instalação do canteiro de obras. A construção consiste em sistema de entrada de esgoto, lagos, filtros biológicos, decantadores, queimador de biogás, barracão e 20 leitos de secagem de lodo.

Segundo o prefeito Miguel Roberto do Amaral, as obras da Sanepar impulsionam e movimentam a economia do município. “Vamos alcançar outro patamar em tratamento sanitário. É muito importante para a saúde da população e para o desenvolvimento econômico, porque muitas empresas são atraídas quando há saneamento”, comentou.

O inspetor do Crea-PR em Ivaiporã pela Câmara de Agronomia, engenheiro agrônomo Newton Saraiva dos Santos, avalia que a obra chega em boa hora. “Sabíamos que o impacto seria significativo para toda a rede produtiva aqui de Ivaiporã. A empresa vencedora da licitação está criando demanda por mão de obra de todos os níveis, inclusive oportunizando a contratação de engenheiros para a realização de levantamentos topográficos por onde passará a rede coletora, bem como as estações elevatórias e de tratamento. Os postos de trabalho gerados movimentam a economia e minimizam o impacto do desemprego observado em outras regiões”, afirmou.

De acordo com a gerência regional do Crea-PR em Apucarana, uma obra deste porte traz benefícios a diversos setores da indústria da construção civil, com demandas de logística, fornecedores de materiais e mão de obra local.

“Trata-se de impacto significativo em todo o setor na cidade de Ivaiporã, pois com os números de empregos gerados verificamos o potencial envolvido em atividades de infraestrutura. Ter o Estado como o fomentador desses empregos se mostra muito oportuno em virtude do cenário agravado pela situação da pandemia”, completou o conclui o gerente, engenheiro civil Jeferson Ubiali.