Homem é preso após dar golpe de facão em cachorro - TNOnline

Um homem foi preso em Ivaiporã por maus tratos a animais, após dar um golpe de facão na perna de um cachorro vira-lata na Av. Tijuca.

De acordo com relato do dono animal, o cão estava passeando pela rua quando o autor de posse de um facão, sem motivo algum agrediu o cachorro com um golpe que atingiu a perna esquerda traseira.

No local os policiais constataram o corte e o sangue caído na calçada na casa do solicitante.

Ao ver a viatura da Polícia Militar (PM), o autor que mora em frente da casa do dono do cachorro tentou se evadir. Porém com a chegada da outra equipe, desistiu e acabou por se entregar.

Foi dada voz de prisão, porém o facão não foi localizado. Após encaminhamento para realização do teste da Covid-19, o detido foi entregue à 54ª DRP para procedimentos cabíveis.