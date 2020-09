Homem é preso após atirar prato no rosto da mãe, em Ivaiporã - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (5), depois de jogar um prato no rosto da própria mãe e provocar corte na altura da testa. O caso foi registrado em um sitio em Ivaiporã, por volta das 19h30.

Segundo a Polícia Militar (PM), o irmão do autor foi quem acionou a equipe de serviço. O solicitante relatou aos policiais, que estava visitando os familiares no sitio, e ouviu o irmão gritando e xingando a mãe. Quando foi repreender o rapaz, ele pegou um prato e arremessou contra a mãe vindo a causar corte na testa. Na sequência o autor partiu contra o solicitante com socos e chutes.

No local os policiais constataram a agressão contra a mãe, e encaminharam o autor à 54ª Delegacia Regional de Polícia para as medidas cabíveis.