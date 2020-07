Homem com tornozeleira eletrônica faz ameaças com faca

Continua após publicidade

Um homem com tornozeleira eletrônica foi detido e encaminhado a 6ª CIPM na tarde de sexta-feira (12) para confecção do termo circunstanciado, após exibir uma faca e fazer ameaças em um bar na Rua Dorvalina Dias de Jesus, na Vila Nova Porã, em Ivaiporã.

A PM foi acionada via COPOM, a equipe de serviço encontrou o suspeito sentado em uma cadeira na calçada do bar. Foi feita a abordagem e nada de ilícito encontrado. Entretanto, se apresentou a vítima e relatou aos policiais que o abordado puxou uma faca para ele dizendo "eu não gosto de você!" com a intenção de feri-lo, e que só não concretizou, pois o proprietário do bar o impediu tomando a faca.

O dono do bar confirmou o fato, e apresentou a faca para a equipe. Diante dos fatos e da manifestação do interesse de representação da vítima contra o autor, a equipe colheu os dados da testemunha e encaminhou os envolvidos e a faca até a sede da 6.ª CIPM para a confecção do termo circunstanciado.