Homem com mandado de prisão por tráfico de drogas em São Paulo é preso na região - TNOnline

Um homem com mandado de prisão ativo por tráfico de drogas expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela ROTAM na noite a de quinta-feira (3), em Ivaiporã.

Durante rondas preventivas na Rua Guaretá, Vila Nova Porã, por volta das 21 horas, um homem foi visto andando na rua. A viatura se aproximou do suspeito, que ficou nervoso baixando a cabeça e olhando para o chão.

Os policiais logo realizaram a abordagem. Ao consultar o nome dele no sistema, foi constatado que ele possuía mandado de prisão ativo por envolvimento com tráfico de drogas com validade até 10/11/2028.

Diante dos fatos, a PM deu voz de prisão ao homem, que foi conduzido à 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.