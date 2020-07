Grupo provoca vandalismo em Ivaiporã, dois foram presos

Continua após publicidade

Um grupo com mais de 10 jovens provocou vandalismo nas ruas de Ivaiporã danificando lixeiras, tentando invadir empresas e quebrando vitrines. O Caso foi registrado pela Polícia Militar na madrugada de segunda-feira (15). Duas pessoas foram presas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada quando o grupo se encontrava na Av. Paraná, onde o subtraiu um piso que estava em exposição em frente a uma loja de materiais de construção e arremessou contra a vitrine da loja.

Em seguida a equipe recebeu novas solicitações via Centro de Comunicação, relatando que o mesmo grupo tentou invadir a Uninter, os quais fugiram quando perceberam que a população estava acionando a polícia. Eles também tentaram danificar o Terminal Rodoviário de Ivaiporã, e danificaram lixeiras das casas durante o trajeto.

Com as buscas intensificadas, a equipe com três policiais localizou o grupo no parque da Vila Monte Castelo. Ao avistarem os policiais passaram a desacata-los: "seus porcos, venham nos pegar, seus comédias, aqui é quebrada, venham aqui que nós vamos arrebentar vocês”. Realizada a incursão ao local, os autores tentaram agredir os policiais. Apesar do efetivo pequeno, os policiais logram êxito em prender dois vândalos, os demais empreenderam fuga.