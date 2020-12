Enteada acusa padrasto de manter esposa em prisão domiciliar - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) foi acionada na quinta-feira (2), por volta das 12h30, para a Rua Bela Vista, em Ivaiporã, onde uma mulher acusava o padrasto de manter a mãe dela em prisão domiciliar.

No endereço, os policiais conversaram com a enteada que relatou que veio com alguns familiares visitar a mãe dela, e que estariam sendo impedidos pelo padrasto.

Porém em contato com a mãe, ela não quis falar a respeito do ocorrido com os policiais.

Por outro lado, o padrasto disse aos policiais que enteada queria levar a esposa para morar em Curitiba, e como ele não permite eles acabaram discutindo pelo telefone e por mensagens.

Ele disse ainda que não interferiria caso a esposa quisesse conversar com os parentes, mas tinha medo que eles a forçassem `a ir embora.

Diante dos fatos e a suposta vítima não apresentando sinais de violência doméstica, bem como não quis relatar nenhum abuso por parte do marido, a equipe apenas orientou ambos os envolvidos.