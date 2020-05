Empresário de Ivaiporã morre após se envolver em acidente em Santa Catarina

O empresário Ângelo Seixas, 49 anos morreu em acidente de trânsito no início da tarde deste sábado (2), em Santa Catarina. O acidente que envolveu mais outras duas motos de Ivaiporã e uma de Faxinal aconteceu na Rodovia Federal BR-282, no município de Santo Amaro da Imperatriz. O grupo de motoqueiros retornava de uma viagem da Serra do Rio do Rastro.

O empresário que é de família tradicional de Ivaiporã era proprietário da Auto Elétrica Ângelo. Filho de Terezinha Seixas e Luiz Seixas. Era casado com a professora Sandra Rodrigues. A Policia Rodoviária Federal está apurando as causas do acidente.