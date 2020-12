Dois são presos por embriaguez ao volante na região - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um motorista de uma camionete e um motoqueiro foram presos na quarta-feira (2) em Ivaiporã por embriaguez ao volante. As ocorrências foram registradas nas Ruas Durvalina Dias de Jesus na Vila Nova Porã e na Rua Guaiambé no Distrito de Jacutinga. O passageiro da motocicleta que estava com uma porção de maconha também foi detido.

A primeira ocorrência foi por volta das 15 horas, na Vila Nova Porã após denúncia de que um motorista embriagado estaria dirigindo uma camionete F 1000 embriagado.

Em patrulhamento a equipe de serviço localizou o veículo que foi abordado. Foi feito teste de bafômetro que resultou em 1,04 miligramas de álcool miligramas de álcool por litro de ar. O motorista foi entregue à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Por volta das 19h30, a ROTAM em patrulhamento no Distrito de Jacutinga avistou uma motocicleta, cujo condutor ao perceber a presença policial parou bruscamente e o passageiro desceu tentando deixar o local para não ser abordado.

Diante da suspeição foi dada voz de abordagem ao condutor e ao passageiro. Em buscas pessoal no passageiro foi localizado dentro de sua vestes intimas uma porção de maconha que posteriormente pesou 25,9 gramas.

Com o condutor da moto nada de ilícito foi encontrado, porém, apresentava vários sinais de embriaguez alcoólica.

Em consulta ao sistema Sesp/Intranet também foi constatado que a motocicleta possuía débitos e o condutor não é habilitado.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos abordados, os quais foram informados sobre os seus direitos constitucionais e posteriormente encaminhados a 54ª DRP.