Dois são presos após ameaça e invasão de domicílio, em Ivaiporã

A Polícia Militar de Ivaiporã prendeu dois homens, na rua Lorena, no Jardim Ouro Preto, após ocorrência de invasão de domicílio e ameaça. O caso foi registrado por volta das 14 horas de sexta-feira (12). Um dos detidos tinha em seu desfavor um mandado de prisão por roubo.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima uma mulher de 48 anos moradora na Rua Júlio Guerra relatou que os suspeitos chegaram na frente da residência e passaram a chamar pelo filho dela. Após ninguém atendê-los pularam o portão e começaram a chutar a porta da sala e da cozinha. Momento que a mulher disse que o filho não morava com ela, os indivíduos a ameaçaram e foram embora tomando rumo ignorado.

Com as características dos autores, a equipe Rotam, juntamente com as viaturas da radiopatrulha iniciaram as buscas e localizaram os suspeitos próximo ao Jardim Botânico, um de 35 anos e outro de 29 anos que num primeiro momento, se apresentou com nome falso, tendo em vista possuir em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de roubo. Foi feito contato com a vítima que fez o reconhecimento dos autores.

Diante do fato, eles foram conduzidos ao Pronto Atendimento Municipal para exame de covid-19 e posteriormente à 54° Delegacia Regional de Polícia para as providencias cabíveis.