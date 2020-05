Diretores da Univale visitam Prefeitura de Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, recepcionou o superintendente do Grupo UB, que compõe a UniBrasil Centro Universitário, Centro Universitário Campo Real, Centro Universitário Uniguaçu e Faculdade UCP, Edson Ayres da Silva, diretora Jane Silva Bührer e o marido Juliano Bührer Taques. Durante a reunião Edson Silva e Jane Bührer explicaram que a Faculdade UCP assumiu a gestão administrativa da Univale (Faculdades Integradas do Vale do Ivaí) e do Colégio Panamericano de Ivaiporã – integrando o Grupo UB.

Miguel Amaral reconheceu o empenho da gestão da Univale que formou centenas de profissionais no Vale do Ivaí oferecendo os cursos de Administração, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Direito, Letras e Pedagogia, e parabenizou os mantenedores do Grupo UB, Wilson Ramos Filho e Clèmerson Merlin Clève, pelo investimento em Ivaiporã e visão de futuro com a implantação de mais cursos superiores.

“Estamos em processo de implantação de mais cursos tais como Engenharia Civil, Engenharia de Software, Engenharia de Produção, Enfermagem, Estética e Biomedicina. Dependemos da autorização do Ministério da Educação. Mas são exemplos de cursos que o Grupo UB pretende oferecer à população do Vale do Ivaí”, explicou Edson Silva, que acredita no desenvolvimento do município fortalecendo as parcerias entre o poder público e a iniciativa privada.

Jane Bührer, que assumiu a direção geral da Univale e do Colégio Panamericano, informou que a biblioteca virtual foi disponibilizada aos acadêmicos e serão oferecidos cursos de pós-graduação em parceria com o Grupo UB. “Faremos obras de melhorias no edifício visando o conforto dos professores, funcionários e alunos da Univale e do Colégio Panamericano”, antecipou Jane Bührer.

Com a oferta de mais cursos Jane Bührer afirmou que irá refletir na geração de empregos. Além disso, com a oferta de mais cursos superiores, dezenas de acadêmicos poderão estudar em Ivaiporã e não nos grandes centros, o que irá refletir na economia de deslocamento e estadia.