Dia do Padroeiro de Ivaiporã será celebrado com missa virtual - TNOnline

Continua após publicidade

Quinta-feira (6) é feriado religioso em Ivaiporã, é o dia do Padroeiro Bom Jesus. Com a pandemia do novo coronavírus a celebração religiosa neste ano será de forma remota. A missa solene será presidida na Paróquia Bom Jesus, pelo bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José às 9 horas, sem a presença dos fiéis, e será transmitida através de das redes sociais Facebook/Lojinha Bom Jesus, Canal da Paróquia Bom Jesus e ainda com transmissão pela TV Humaitá e Rádio Comunitária Esperança.

Este ano também não haverá carreata pela cidade, mas a tradicional benção dos veículos acontecerá normalmente por volta das 10 horas, junto com a entrega da eucaristia drive-thru.

Padre João Valentim Voltarelli destaca a devoção dos moradores ao padroeiro Bom Jesus. “É uma devoção com mais de 70 anos e queremos manter viva celebrando todos os anos, neste ano de forma excepcional por conta do coronavírus vamos celebrar sem a presença de público, mas nem por isso vamos deixar de celebrá-lo”.

O padre destaca ainda que missa solene que será presidida pelo bispo Dom Carlos terá a liturgia - Festa da Transfiguração do Senhor. “Bom Jesus é uma imagem do Cristo flagelado, machucado, ferido, aparentemente abandonado, de mãos atadas, mas a transfiguração é uma imagem que ele é o vencedor, o Pai não o abandonou. É uma oportunidade, para refletirmos neste tempo de pandemia para levantarmos o espirito com o Senhor Bom Jesus, para com ele sermos exaltados, transfigurados”